De casa nova até o fim desta temporada, Gabriel Grando foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (3) como reforço do Cruzeiro. O ex-goleiro do Grêmio concedeu entrevista coletiva para os repórteres de Belo Horizonte e contou como virou reforço do clube. Em sua primeira fala no evento, o jogador prestou solidariedade ao povo gaúcho.