Poucas vezes — ou nunca — um jornalista e um clube de futebol foram tão identificados como Paulo Sant'Ana e o Grêmio. À época servidor da Polícia Civil, Sant'Ana foi publicamente torcedor desde o primeiro dia em que usou o microfone do Sala de Redação, na Rádio Gaúcha, no início dos anos 1970, como convidado do apresentador Cândido Norberto. Neste 7 de abril, Dia do Jornalista, a editoria de Esportes de GZH escolheu homenagear um dos pioneiros entre os profissionais que revelaram sua paixão clubística e se notabilizaram por algo que virou uma tendência atualmente.