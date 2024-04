No último compromisso antes de enfrentar o Grêmio pela Copa do Brasil, o Operário-PR bateu o Ituano, fora de casa, pela Série B. Na noite desta sexta-feira (26), o Alvinegro venceu por 2 a 0 no Estádio Novelli Júnior, em Itu, em partida da sétima rodada.