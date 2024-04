A vitória do Grêmio contra o Estudiantes, a primeira do Tricolor na Libertadores, rendeu a indicação de Kannemann para a seleção da Conmebol da terceira rodada da principal competição sul-americana. O argentino atuou os 90 minutos do 1 a 0 da equipe gremista na Argentina, na última terça-feira (24). Ele foi o único jogador do clube gaúcho a figurar entre os 11 da entidade.