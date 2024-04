O Ba-Vi 497, válido pela final do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova, não terminou no apito final. Após o empate em 1 a 1, resultado que deu o título ao Vitória, os jogadores do time rubro-negro comemoravam a conquista enquanto os atletas do Bahia reclamavam da arbitragem. Na súmula, o árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade citou dois ex-jogadores do Grêmio: o goleiro Adriel e o atacante Biel, ambos do Bahia.