O Grêmio estreia no Brasileirão neste domingo (14), às 16h, diante do Vasco da Gama, em São Januário. Vindo de derrota na Libertadores, o Tricolor irá enfrentar um adversário que não atua há quase um mês e pode apresentar surpresas no final de semana. O Desenho Tático de GZH projeta a partida.