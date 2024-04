O Grêmio estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, em pleno EstNílton Santos, pela primeira rodada do Brasilleirão sub-20 — dois gols marcados por Jardiel. Além do destaque do artilheiro, outros jovens que também participaram da delegação que foi para a altitude com o grupo principal na terça-feira (2) estiveram no jogo de base na quinta (4). Entre eles, o atacante Guga, 17 anos, que celebrou o êxito no início da competição.