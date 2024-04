O Grêmio entra em campo nesta terça (2), às 21h, para enfrentar o The Strongest, em sua estreia na Libertadores. Antes do jogo, a partir das 18h30min, veja a transmissão no Gaúcha 2 do Pré-Jornada de The Strongest x Grêmio. A transmissão no canal alternativo fica disponível também em vídeo tanto no site de GZH quanto no aplicativo.