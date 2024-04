Longe do futebol desde meados de março, quando deixou o comando do Atlético-MG, Felipão concedeu entrevista nesta quinta-feira (18) ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha. O multicampeão como treinador pelo Grêmio aproveitou para avaliar as recentes movimentações do Tricolor no mercado. O meia Edenilson e o goleiro Rafael Cabral estão praticamente acertados com o Grêmio.