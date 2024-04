O zagueiro Kannemann, ídolo do Grêmio, recebeu a visita de seu "xará" de apenas três anos nesta quinta-feira (28), no CT Luiz Carvalho. Kannemann Thainã Carvalho Baldes Xavier, batizado pelos seu pais, Matheus e Marian, se encontrou com o zagueiro gremista, conversou e tirou fotos com o argentino.