Ao começo de todo Campeonato Gaúcho a grande expectativa é que Grêmio e Inter decidam a hegemonia estadual. No entanto, o "novo normal" é bem longe de finais com clássicos Gre-Nais. Do começo do século XXI até a edição de 2024, o Gauchão foi decidido entre as duas maiores equipes do Estado em apenas sete das 24 edições — 2006, 2010, 2011, 2014, 2015, 2019 e 2021.