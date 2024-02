O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (9) que realizará uma ação no Carnaval, dedicada à prevenir a violência contra as mulheres. Para chamar a atenção do público, o volante Mathías Villasanti usará a camisa com o número zero durante o jogo contra o São Luiz, pelo Gauchão, em alusão à campanha "Zero Assédio".