O termômetro no canto superior direito da TVCom marcava 37ºC por volta das 16h de 3 fevereiro de 2010, uma quarta-feira, dia de rodada do Gauchão e uma sensação térmica próxima dos 44ºC em Porto Alegre. Na transmissão do pré-jogo ao vivo do Estádio Olímpico, o narrador Gustavo Manhago e Batista conversavam sobre a época em que o comentarista fora técnico do São Luiz, adversário do Grêmio naquela tarde, a partir das 17h. Instantes depois, quando Manhago trazia mais detalhes da partida que viria a acontecer, Batista teve uma queda de pressão, desmaiou e caiu no chão da cabine.