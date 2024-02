Logo após a derrota por 3 a 2 no Gre-Nal, o Grêmio manifestou seu descontentamento com a atuação do árbitro Anderson Daronco no clássico, válido pela 10ª rodada do Gauchão. Em suas redes sociais, o clube apontou possíveis erros de arbitragem no jogo e anunciou que irá ingressar com uma queixa formal na Federação Gaúcha de Futebol no começo desta semana.