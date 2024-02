O Grêmio deve voltar a ter sua principal escalação nesta terça-feira (6), diante do Novo Hamburgo, pela sexta rodada do Gauchão. A partida, que começa às 21h30min, na Arena, deve marcar a volta de Marchesín, Geromel, Kannemann e Pepê ao time titular. Deste trio, apenas o volante foi utilizado contra o Avenida, em Santa Cruz do Sul, no sábado (3).