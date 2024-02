A ausência de Renato Portaluppi na viagem para Ijuí levanta uma questão: se o Grêmio vencer o São Luiz, o técnico será considerado campeão da Recopa Gaúcha? A pertinência da dúvida aumenta especialmente porque poderia estar em jogo um recorde. O treinador com mais títulos na história tricolor é Oswaldo Rolla, o Foguinho, com 10 troféus (cinco citadinos e cinco Gaúchos). Renato tem nove conquistas (quatro Gaúchos, duas Recopas Gaúchas, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores). Se fosse campeão, empataria no topo do ranking.