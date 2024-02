O Grêmio venceu o Avenida por 1 a 0 e assegurou a liderança do Gauchão 2024 por mais uma rodada. O gol no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, foi marcado pelo jovem Nathan Fernandes, em uma arrancada que partiu do campo de defesa, superou dois marcadores e terminou com uma finalização no canto direito.