O ano de 2024 se aproxima e gera enorme expectativa para Gustavo Nunes. O atacante do Grêmio, aos 18 anos, carrega consigo o sonho de ser jogador profissional em nome da mãe, que morreu há dois anos. Nesta temporada, o jovem participou de treinos com o grupo principal e foi relacionado para um jogo do Brasileirão. O ge.globo entrevistou o atleta.