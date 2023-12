O Grêmio enfrenta o Vasco com um alerta ligado. Faltando apenas mais um jogo depois do enfrentamento deste domingo (3) contra os cariocas, o técnico Renato Porttaluppi vai precisar administrar a situação envolvendo oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Suárez, o principal personagem da partida contra os cariocas, é um dos pendurados.