Desde o início do Brasileirão, o Grêmio colocou a vaga à Libertadores como objetivo. Uma ideia que parecia improvável para um time que no ano passado teve de brigar com unhas e dentes para sair da Série B. Meta que estava distante no horizonte do clube, mas que depois de 35 rodadas disputadas está perto de ser confirmada. Basta vencer o jogo desta quinta-feira (30), às 19h, contra o Goiás para confirmar matematicamente a classificação. Um feito que repetiria o que foi alcançado em 2006. E que terá o apoio de mais 40 mil torcedores na Arena para empurrar a equipe rumo ao maior torneio do continente.