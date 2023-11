Adversário do Grêmio na próxima quinta-feira (30), o Goiás chega a Porto Alegre com a chance de ser matematicamente rebaixado caso não vença pela 36ª rodada do Brasileirão. Ou seja, derrota ou empate não servem mais para a equipe esmeraldina. Segundo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance do time goiano permanecer na primeira divisão é de 0,2% — precisa vencer os três jogos restantes e torcer por uma combinação de resultados.