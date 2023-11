Para encarar o Corinthians, neste domingo (12), às 16h, em jogo que poderá dar ao Tricolor a liderança do Brasileirão, o time titular poderá sofrer alterações. Renato tem salientado questões de desgaste físico para alternar o 11 inicial, que não foi repetido nas cinco vitórias seguidas. Entretanto, uma coisa é quase certa. Se a tendência seguir, do banco sairá um jogador que fará a diferença no segundo tempo.