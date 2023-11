Para seguir sonhando com o título do Brasileirão, ou ao menos buscar vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Grêmio tem como missão vencer o Coritiba e o Bahia, dois times da parte de baixo da tabela, nestas próximas rodadas. Nesta quarta-feira (1º), às 20h, no Couto Pereira, o Tricolor terá de reverter um histórico desfavorável, já que o Coxa leva vantagem como mandante nos duelos com o Tricolor.