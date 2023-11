A Arena do Grêmio informou nesta sexta (17) que irá trocar nos próximos dias a parte do gramado que foi danificada devido aos shows do cantor Roger Waters, no dia 1º de novembro, e da banda Red Hot Chilli Peppers, nessa quinta-feira (16). A gestora do estádio garante que o campo estará em "condições ideais" nos dois jogos restantes do Tricolor em casa no Brasileirão, contra Goiás e Vasco, nos dias 30 de novembro e 2 de dezembro, respectivamente.