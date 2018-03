Campeonato Gaúcho FOTOS: Grêmio vence o Juventude no Alfredo Jaconi Juventude e Grêmio se enfrentaram neste domingo (4), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo válido pelo Campeonato Gaúcho. O time de Renato venceu por 2 a 0 a equipe comandada por Julinho Camargo.