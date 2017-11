O Grêmio divulgou na noite desta quinta-feira (2) as imagens que trazem os bastidores da classificação tricolor à final da Libertadores. Com 11 minutos, o vídeo exibe os atletas em vários momentos: no trabalho de aquecimento, no vestiário e na comemoração pela vaga alcançada para enfrentar o Lanús. Confira abaixo: