O meia passou pelo G rêmio em 2006, quando foi contratado por empréstimo junto ao Porto. Léo Lima não se firmou no elenco e disputou apenas 16 jogos e marcou dois gols. Em pouco mais de sete meses, o Tricolor teve de lidar com casos de indisciplina e falta de condicionamento físico. Ele acabou dispensado no inicio de 2007.

Com passagens por São Paulo, Santos, Palmeiras e Flamengo, o jogador vai se apresentar nesta semana com o elenco que disputará o Campeonato Carioca do ano que vem. Léo Lima foi contratado pelo presidente do clube, Elias Duba, e deve vestir a camisa 10 do Tricolor Suburbano.