Na véspera do jogo que vale uma vaga na decisão da Libertadores, Renato Portaluppi reforçou o discurso de cautela e manteve a dúvida quanto a Jailson ou Michel como volante ao lado de Arthur. O técnico, que irá se igualar a Tite como o que mais comandou o Grêmio em jogos de Libertadores - serão 22 partidas para cada um, contra 20 de Luiz Felipe Scolari -, também lamentou os problemas de logística enfrentados pelo Barcelona-EQU e convocou a torcida a exercer a mesma pressão enfrentada pelo Grêmio dia 25 de outubro, no jogo de ida, em Guayaquil.

Ao ressaltar a necessidade de respeito ao Barcelona, o técnico admitiu que não esperava ter voltado do Equador com uma vantagem tão elástica. Disse que o Grêmio foi "mortal" e acentuou sua preocupação com Jonatan Álvez, que ocupará o lugar de Ariel e tornará mais rápido o ataque do adversário.

— Temos milhões de exemplos no futebol (de vantagens revertidas). Vamos usar a vantagem só lá no final, se isso for necessário. Antes, é como se fosse zero a zero — afirmou.