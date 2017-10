Com Arthur e Edílson, Renato pretende repetir time da grande vitória contra o Barcelona Rodrigo BUENDIA / AFP

A decisão de Renato, escalando Jaílson em Guayaquil, mesmo com Michel de volta, pegou muita gente de surpresa. Primeiro porque Michel se firmou como titular durante a temporada. E além disso tinha voltado ao time no jogo anterior, contra o Palmeiras, depois de se recuperar da artroscopia no joelho esquerdo.

Mas nos bastidores, na intimidade do vestiário, o técnico percebeu detalhes que escapam da maioria. Jaílson voltou a se dedicar, disposto a recuperar o tempo perdido. Cuidou da alimentação, treinou mais que os outros, e o resultado veio dentro de campo.

O volante, até então reserva, participou de quase todos os últimos jogos importantes. Nas quartas da Libertadores foi titular contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Teve atuação elogiada diante do Corinthians, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. E por fim, outro bom desempenho, desta vez no 3x0 contra o Barcelona.

Ganhou confiança. Por isso, a ideia de Renato é repetir nesta quarta na Arena, exatamente a mesma escalação do jogo de Guayaquil: Marcelo Grohe, Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Jaílson, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho; Barrios. Não faria sentido mexer no time que fez uma atuação perfeita.