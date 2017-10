Da mesa de cirurgia para realizar uma artroscopia no joelho esquerdo até o retorno aos gramados, Michel ficou apenas 22 dias em recuperação. Homem de confiança de Renato Portaluppi , o volante é uma das apostas do Grêmio para garantir um bom resultado nesta quarta-feira (25) contra o Barcelona-EQU .

Apesar do curto prazo de recuperação, Michel disse que está em plenas condições fisicamente para a sequência da temporada:

— Sabia que minha recuperação seria rápida. Consegui voltar bem antes do prazo. O joelho está 100%, só no final do jogo a perna deu uma pesadinha — disse.