Não houve preservação na formação do grupo do Grêmio para a viagem a Curitiba e São Paulo para os jogos contra Coritiba e Corinthians. Apenas os lesionados e Cícero, que por não estar inscrito no Brasileirão, permaneceram em Porto Alegre.

Com 23 jogadores na delegação, Renato pretende usar contra o Coritiba a mesma base de equipe utilizada na derrota para o Cruzeiro. A tendência que Ramiro, recuperado de lesão muscular, e Cortez voltem ao time titular. A outra dúvida é entre Jean Pyerre e Patrick no meio de campo.

Um treino ainda será realizado na manhã deste sábado (14) no Centro de Treinamento do Atlético-PR. Em Curitiba, também, haverá a prometida conversa de Renato Portaluppi com seus jogadores para redefinir o foco gremista na Libertadores, mas sem comprometer a busca de uma posição no G-4 do Brasileirão.