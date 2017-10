O Grêmio tem um novo preparador físico para a partida deste domingo (15) contra o Coritiba . Mário Pereira, auxiliar de Rogério Dias, é quem comandará as atividades no período em que o elenco gremista estará em Curitiba.

Mário Pereira irá substituir o titular da área que está fora das atividades por conta de uma conjuntivite. Essa não é a primeira vez que o auxiliar assume a função, especialmente após as convocações de Rogério para trabalhar com Fábio Mahseredjian na Seleção Brasileira.

O Grêmio treina na manhã deste sábado (14) no CT do Caju, que pertence ao Atlético-PR. A primeira hora da atividade será realizada com portões fechados. No domingo, a partida será contra o Coritiba, às 19h, no estádio Couto Pereira.