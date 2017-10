O Grêmio está com um pé na final da Libertadores e pode retornar a uma decisão depois de 10 anos. A última vez foi em 2007, contra o Boca Juniors, quando o capitão era o meia Tcheco. Assistindo ao jogo contra o Barcelona-EQU acompanhado da mulher, a apresentadora de TV Kelly Pedrita, o ex-jogador fez uma série de posts que viralizaram no stories do Instagram em seu perfil.

A brincadeira do casal começou com a mulher brincando com uma eventual eliminação dos gaúchos. Ela, que é palmeirense, disse que prepararia a janta para uma noite que não seria agradável para o marido.

— Eu vou preparar uma sopinha gostosa e pegar um vinho para você, sabe por quê? Porque dói ser eliminado da Libertadores e você vai encaminhar a sua eliminação hoje — disse Kelly, que imediatamente recebeu a resposta.

— Sai daí, ô pimenteira. Secadora — falou o ex-camisa 10.

A partir daí, Tcheco começou a mostrar o seu talento como narrador. Relatou desde o intervalo da partida - quando o Grêmio já vencia por 2 a 0 - e depois analisou a defesa incrível de Marcelo Grohe.

— São Marcelo. Eu te conheço garotinho! Milagreiro! Defesa para ir para a final — gritou.

Com o término do jogo, o eterno capitão gremista mostrou que é mesmo fanático pelo Grêmio. Como todo torcedor, Tcheco tratou de ir para a janela de casa e gritar com os vizinhos no Paraná.

— Não adianta secar não. Não tem time para torcer para Libertadores. Que vizinhos chatos, aqui é Grêmio — berrou mostrando uma camiseta com uma foto dele em ação pelo Tricolor em 2007.

Por fim, a brincadeira do casal terminou com corneta. Tcheco filmou a mulher deixando a sala enquanto comemorava a vitória do time de Renato Portaluppi.