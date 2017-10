Marcelo Grohe conseguiu ser um dos personagens da vitória do Grêmio mesmo em uma noite de goleada por 3 a 0 sobre o Barcelona-EQU . Como? Executando um milagre aos três minutos do segundo tempo, quando o time já vencia por 2 a 0.

A defesa, de tão espetacular, gerou um novo apelido para o goleiro na Internet: MilaGrohe. Nas redes sociais, não faltaram memes exaltando o desempenho do atleta .

Após a partida, o camisa falou sobre o lance, no qual bloqueou chute muito forte do centroavante Ariel:

— Foi muito rápido, a bola passou por todo mundo. Vi o Ariel sozinho, aí pensei em fazer o que eu fiz, me jogar. Não tinha muito o que fazer. Estava quase dentro do gol, consegui me atirar.