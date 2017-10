Caio Ribeiro, comentarista da Globo e ex-jogador de futebol, conversou com o jornalista Marcelo de Bona no programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha. O ex-Grêmio falou sobre o ano do Tricolor, os principais jogadores, o melhor time para enfrentar em uma provável final de Libertadores e a reta final do Brasileirão.