Michel (5) e Kaio comemoram o único gol gremista na derrota deste domingo para o Palmeiras Félix Zucco / Agencia RBS

Bem atrás do líder Corinthians e, recentemente, ultrapassado por Palmeiras e Santos, resta ao Grêmio, nesta reta final de Campeonato Brasileiro, tentar permanecer no grupo dos quatro times mais bem classificados da competição, garantindo assim, vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2018. Isto se acontecer uma eliminação na semifinal ou um vice-campeonato na edição de 2017 da mais importante competição futebolística do continente.

Depois de um ótimo primeiro turno, com um futebol de encantar o Brasil, o tricolor gaúcho despencou no returno e tem desempenho de rebaixamento.

VITÓRIAS

Terceiro time que mais venceu com 15 vitórias.

GOLS MARCADOS

2.º melhor ataque com 43 gols, atrás do Palmeiras, que tem 46.

GOLS SOFRIDOS

2.ª melhor defesa com 20 gols, atrás do Corinthians, que levou 18.

LIDERANÇA

Foi líder apenas uma vez, após a segunda rodada.

G-6

Único time entre os 20 participantes a estar presente no grupo dos seis primeiros, que vão a Libertadores 2018, em todas as 30 rodadas.

GOLEADORES

Fernandinho é o artilheiro do time no Brasileirão, com oito gols. Longe do goleador da competição que é o atacante Henrique Dourado, do Fluminense, que já fez 16.

Fernandinho é o goleador do Grêmio no Brasileirão mas não marca desde o dia dois de setembro Tiago Caldas / Fotoarena/Folhapress

ARENA

Grêmio é apenas o 8.º melhor mandante com 26 pontos em 15 jogos em casa. Tem 57,7% de aproveitamento. O Santos é o líder neste quesito com 33 pontos em 15 rodadas.

FORA DE CASA

É o 3.º melhor visitante, com 24 pontos em 15 jogos longe de Porto Alegre. Está ao lado de Palmeiras e Vitória na pontuação mas vence nos critérios. Corinthians é o melhor visitante.

SEGUNDO TURNO

Faz a 17.ª campanha do returno com 11 pontos em 11 rodadas. Tem três vitórias, dois empates e seis derrotas.

PRIMEIRO TURNO

Ficou em segundo com 39 pontos em 19 jogos, atrás apenas do Corinthians que fechou o turno com 47 pontos.

DISCIPLINA

Grêmio é o 17.º time que mais levou cartões amarelos em todo o Brasileirão. São 58 em 30 jogos, quase dois por partida. No ranking de expulsões, está na mesma posição, com dois cartões vermelhos: Marcelo Grohe (2.ª rodada) e Edílson (17.ª rodada).

TÉCNICO

O Grêmio é um dos seis times da Série A que ainda não trocou de técnico em meio a competição. São 21 trocas no total. Além do Grêmio, não trocaram Avaí, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro e Fluminense.

PÚBLICO PAGANTE NA ARENA

Torcida gremista fica em quarto no ranking de pagantes do Brasileirão. A média do Grêmio é de 21.163 torcedores que pagaram ingresso por jogo, tendo atraído 317.445 pagantes nos 15 jogos disputados em casa na competição. Corinthians (38.634), São Paulo (34.500) e Palmeiras (30.349) lideram a disputa.

Grêmio tem a quarta melhor média de público do Brasileirão 2017 Félix Zucco / Agencia RBS

JOGO COM MAIS PAGANTES NA ARENA

Grêmio 0x1 Corinthians - 50.116 pagantes - 5.º maior do Brasileirão

RENDA NA ARENA

O Grêmio é quinto time que mais arrecadou com renda bruta nos jogos em casa neste Brasileirão. Foram R$ 10.432.127,00 em 15 jogos, média de R$ 695.475,13 por partida. O custo médio dos ingressos por jogo foi de R$ 32,86.

TIME

40 jogadores diferentes foram utilizados em 30 rodadas. Éverton é o que mais atuou com 27 partidas, seguido de Arthur e Fernandinho com 24.

Éverton não é titular mas atuou em 90% dos jogos do Grêmio no Brasileirão ADALBERTO MARQUES / DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO