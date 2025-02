São Luiz e Guarany de Bagé se classificam para a Série D 2026

O Rio Grande do Sul ainda tem uma terceira vaga na competição, que será conquistada pelo campeão da Copa FGF, que será disputada no segundo semestre.

Critérios de classificação

Eliminado pelo São Luiz na semifinal da Taça Farroupilha , o Guarany somou 12 pontos e garantiu a sétima colocação no Gauchão. O time de Ijuí, que está na decisão contra o Ypiranga, tem pelo menos a sexta posição assegurada.

Os semifinalistas Inter, Juventude e Grêmio estão na Série A, enquanto o Caxias disputará a Série C, assim como o Ypiranga.

Oitavo colocado no Gauchão, o Monsoon só disputará a Série D na próxima temporada se o Guarany de Bagé, que está na competição deste ano, conseguir o acesso à Série C.

Vaga na Copa do Brasil

Se as vagas na Série D via Gauchão já foram definidas, os representantes na Copa do Brasil em 2026 ainda não estão.