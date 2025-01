Brasil de Pelotas acerta contratação de meia-atacante para a sequência do Gauchão

Jefinho assinou com o Brasil de Pelotas para o Gauchão. Potiguar / Divulgação

Conforme prometido pela diretoria do Brasil de Pelotas, reforços estão chegando ao Bento Freitas. O primeiro é o meia-atacante Jefinho, que estava no Jaguar-PE.

Jefinho, 28 anos, rescindiu contrato com o time pernambucano e já está em Pelotas treinando com o elenco do Xavante. A informação foi publicada pelo repórter Marcelo Prestes, da Rádio Universidade, e confirmada por ZH.

O jogador passou pelas categorias de base do Vasco e rodou o país em várias equipes. Nesta temporada, fez duas partidas do Pernambucano pelo Jaguar.

A diretoria do Brasil espera contar com Jefinho no próximo domingo (2), às 16h, diante do São José. Outros dois reforços ainda devem ser anunciados pelo clube pelotense nos próximos dias.

— Reforços estão chegando. Temos que agilizar a adaptação deles ao nosso modelo de jogo para utilizá-los — disse o técnico William De Mattia após a derrota para o Caxias, na última quarta-feira (29).