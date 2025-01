Torcedores do Pelotas são detidos pela polícia após lançamento de fogos de artifício durante treinamento

Treino do Pelotas foi interrompido por torcedores. Jefferson Botega / Agencia RBS

Nove torcedores do Pelotas foram detidos pela Brigada Militar nas cercanias da Boca do Lobo, na última quarta-feira (29). Eles entraram no estádio e arremessaram com fogos de artifício no gramado durante o treinamento da equipe. Ninguém foi atingido.

Conforme a BM, os torcedores entraram no estádio através do estacionamento de uma hamburgueria que está conectada à arquibancada da Avenida Bento Gonçalves, atrás de uma das goleiras.

Os nove torcedores (seis adultos e três menores de idade) foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Ainda segundo a BM, outros envolvidos conseguiram fugir antes da abordagem. Também foram apreendidos cinco "foguetes" já utilizados e 19 "rojões".

Além disso, a segurança na Boca do Lobo foi reforçada durante o treinamento. O Pelotas não se manifestou sobre o ocorrido.

Nesta quinta-feira (30), às 20h, o Pelotas receberá o Avenida pela terceira rodada do Gauchão. Em dois jogos no Estadual, a equipe do técnico Ariel Lanzini conquistou apenas um ponto, no empate com o São José em 1 a 1. Na última rodada, foi derrotada em casa para o Monsoon por 2 a 1.