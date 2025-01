"Temos que nos blindar", diz técnico do Pelotas antes de jogo com o Avenida

Ariel Lanzini está no Pelotas desde o ano passado.

A derrota do Pelotas para o Monsoon na última rodada do Gauchão criou um cenário de críticas ao time pelotense , que tem apenas um ponto na competição.

Novamente na Boca do Lobo, a equipe enfrentará o Avenida, nesta quinta-feira (30), às 20h, em busca de uma reação.

Para contar com o apoio da torcida, a diretoria do Pelotas reduziu o preço dos ingressos para o duelo com o Avenida, e agora os bilhetes custam R$ 40.