Com gol de ex-Grêmio, Monsoon bate o Pelotas e vence pela primeira vez no Gauchão

Ainda no primeiro tempo, uma expulsão para cada lado , também com intervenção do árbitro de vídeo. Logo aos 15 minutos, Jonathan , da equipe visitante , recebeu cartão vermelho. Nos acréscimos, Robson , do Pelotas , deixou o campo mais cedo.

Com sua primeira vitória no Gauchão na história, o Monsoon foi aos três pontos e divide a segunda posição do Grupo C com o Juventude. O líder é o São Luiz, com quatro. Com um ponto, o Pelotas é o terceiro colocado do Grupo B, liderado pelo Inter, que tem quarto.