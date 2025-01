Autor de dois gols contra o Inter, atacante do Guarany de Bagé comemora: "A gente sonha com esse momento"

Yan chegou a Bagé nesta temporada. Sérgio Galvani / Guarany F.C./Divulgação

Na abertura do Campeonato Gaúcho desta temporada, um nome se destacou pelo lado do Guarany na estreia da equipe de Bagé no torneio. No 2 a 2 contra o Inter, os dois gols foram marcados pelo centroavante Yan Philipe.

No intervalo do jogo, em entrevista para o Grupo RBS, ele se emocionou ao falar dos momentos que viveu nos primeiros 45 minutos no Estrela D'Alva.

— Fico muito feliz. A gente sonha com esse momento e graças a Deus, ele é maravilhoso e me honrou. Ele sabe o quanto eu trabalhei.

Aos 29 anos, Yan é um andarilho do futebol. Recentemente, se encontrou no futebol gaúcho. Ano passado, jogou por dois clubes no Estado. Primeiro, defendeu o São Luiz no Gauchão 2024, Recopa Gaúcha, Copa do Brasil e Série D. Em Ijuí, marcou apenas uma vez.