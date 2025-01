Criança de dois anos bate a cabeça em confusão entre torcedores em São José x Pelotas

Uma criança de dois anos e meio ficou ferida durante confusão entre torcedores no duelo entre São José e Pelotas, na quarta-feira (22), no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre. Ela foi levada ao hospital e está sendo observada, mas sem ferimentos sérios .

A responsável pela segurança do São José, Eliziane Canciani, informou que a criança se machucou enquanto torcedores do Pelotas brigavam entre si. Ela estava junto ao pai, que foi empurrado enquanto tentava protegê-la. Ele teve algumas escoriações, enquanto a criança caiu no chão e bateu a cabeça.