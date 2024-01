O Novo Hamburgo recebeu o Avenida, no Estádio do Vale, na noite deste sábado (27), e foi derrotado por 1 a 0, mesmo com um jogador a mais ao longo de todo o segundo tempo. O gol do Avenida foi marcado aos 20 minutos de jogo. O zagueiro Rafael Goiano recebeu cruzamento rasteiro do ponta-direita Maikon Aquino e chutou no ângulo da meta do Noia.