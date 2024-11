Uma situação inusitada chamou atenção no jogo entre Sercca e Uruguaianense, no ginásio Maurílio Rodrigues de Silva, em Casca, na noite deste sábado (16). A partida, válida pela volta das quartas de final do Gauchão de Futsal, se encaminhava para o final, com vitória parcial de 4 a 2 do time visitante, quando um torcedor do Sercca tentou evitar mais um gol da equipe rival.