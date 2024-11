Fronteira Oeste Notícia

Os bastidores da Touru, a torcida organizada de Uruguaiana que puxa a festa no futsal

Com torcida atuante, arquibancadas do Ginásio Schmittão se tornam o sexto jogador da Uruguainense. A equipe está no Gauchão de Futsal e, no último sábado, empatou com o Sercca no duelo de ida das quartas de final

11/11/2024 - 11h11min Atualizada em 11/11/2024 - 11h12min