O sonho da taça: o que a conquista do Gauchão de Futsal significaria para os quatro semifinalistas

Equipes começam a decidir quem fica com as vagas no próximo sábado. As partidas têm transmissão pelo YouTube de GZH

29/11/2024 - 07h01min Atualizada em 29/11/2024 - 17h11min