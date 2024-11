A terceira divisão do futsal adulto masculino na Liga Gaúcha (LGF) definiu, neste sábado (2), os finalistas das Conferências Regionais. No leste, a disputa será entre FX Futsal, de Fontoura Xavier, e Vélez, de Camaquã. E no oeste, vai ter confronto entre Rodeio Futsal, de Rodeio Bonito, e David Futsal, de David Canabarro.