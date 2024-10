Abrindo os duelos do Gauchão de Futsal deste domingo (27), a Uruguaianense irá enfrentar o Lagoa EC no Ginásio Municipal Gilberto Oscar Miranda Schmidt, às 11h, pelo confronto de volta das oitavas. No primeiro jogo, realizado em Lagoa Vermelha, as equipes ficaram no empate em 3 a 3.