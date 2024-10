Depois de abrir dois gols de vantagem, o Sercca cedeu o empate em Horizontina nesta terça-feira (22), no confronto de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal. Após o resultado de 2 a 2, quem vencer a partida de volta, em Casca, fica com a vaga para as quartas de final. O segundo duelo está previsto para 2 de novembro, às 20h.